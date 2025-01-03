СВР: на Западе не исключают, что оборона ВСУ скоро рухнет

На Западе не исключают, что оборона украинской армии скоро рухнет, сообщили 3 января в СВР. / Источник: © AP/TASSЗападные союзники отмечают снижение способности Украины противостоять армии России, добавили в спецслужбе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии