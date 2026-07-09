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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Балтика» подписала воспитанника «Зенита» Кирша. Контракт – до 2030-го

« Балтика » объявила о подписании контракта с Ильей Киршем.  21-летний защитник перешел в калининградский клуб свободным агентом после того, как выкупил свой контракт у «Пари НН».

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