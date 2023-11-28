Генсек ООН считает, что перемирие на Ближнем Востоке не решает ключевых проблем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на совместной пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом во вторник, 28 ноября, заявил, что гуманитарное перемирие в палестино-израильском конфликте не решает ключевых проблем, которые стоят перед мировым сообществом, – сообщают СМИ.