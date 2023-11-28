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Генсек ООН считает, что перемирие на Ближнем Востоке не решает ключевых проблем

Генсек ООН считает, что перемирие на Ближнем Востоке не решает ключевых проблем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на совместной пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом во вторник, 28 ноября, заявил, что гуманитарное перемирие в палестино-израильском конфликте не решает ключевых проблем, которые стоят перед мировым сообществом, – сообщают СМИ.

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