Генсек ООН считает, что перемирие на Ближнем Востоке не решает ключевых проблем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на совместной пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом во вторник, 28 ноября, заявил, что гуманитарное перемирие в палестино-израильском конфликте не решает ключевых проблем, которые стоят перед мировым сообществом, – сообщают СМИ.
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