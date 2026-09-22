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Генсек ООН на Генассамблее напомнил о гибели мирных жителей России

Генсек ООН на Генассамблее напомнил о гибели мирных жителей России

Мирные жители России гибнут в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает 22 сентября официальный сайт организации .

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