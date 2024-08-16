Юрий Бойко: Цены взлетели, зарплаты застряли

В июле 2024 года рост потребительских цен с начала полномасштабной войны составил уже 34,8%. Эти цифры ярко свидетельствуют о том, что украинцы, живущие на минимальные зарплаты и пенсии, испытывают колоссальные трудности в удовлетворении даже базовых потребностей — цены растут быстрее, чем доходы.
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