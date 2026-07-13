«Владимирский стандарт» задолжал 4 млрд рублей и сократил 250 сотрудников

Компания «Владимирский стандарт», являющаяся одним из крупных производителей мясной продукции во Владимирской области, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями и стала фигурантом многочисленных судебных разбирательств.
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