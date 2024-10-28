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Специалист: собственникам квартир надо регулярно проверять газовые приборы

Специалист: собственникам квартир надо регулярно проверять газовые приборы

Собственникам квартир следует регулярно проверять и обслуживать свои газовые приборы, поскольку неисправные сети могут вызвать утечку газа, предупредила в беседе с RT директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко.

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