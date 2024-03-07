Алину Кабаеву не узнали на свежем снимке

В Сеть слили фотографию спортсменки. Алина Кабаева всегда считалась признанной красавицей. Олимпийская чемпионка ведет широкую общественную деятельность, патронируя детские спортивные школы по всей стране.
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