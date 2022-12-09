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Эмил Райкович – о победе над «Минском»: «В первой половине серьезно подошли к своей работе и создали большой отрыв»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал уверенную победу над «Минском» (101:66) в гостевом матче Лиги ВТБ.

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