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Царьград

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Металлургический кризис: производство на Украине упало на 65%

Металлургический кризис: производство на Украине упало на 65%

Согласно данным статистики, в августе 2026 года на Украине производство чугуна, стали и ферросплавов сократилось до 35,4% от уровня 2025 года.

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