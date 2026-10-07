Металлургический кризис: производство на Украине упало на 65%

Согласно данным статистики, в августе 2026 года на Украине производство чугуна, стали и ферросплавов сократилось до 35,4% от уровня 2025 года.
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