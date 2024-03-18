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Царьград

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В Новосибирской области продолжают проверять мигрантов. Некоторые уже поехали на СВО

В Новосибирской области продолжают проверять мигрантов. Некоторые уже поехали на СВО

В Новосибирской области правоохранители продолжают рейды по местам скопления мигрантов с целью выявления нелегалов, а также тех, кто уже получил паспорт гражданина России, но уклоняется от воинской службы.

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Комментарии
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Алексей Мельник
Слава Богу, работа по мигрантам пошла. И уголовные дела о фиктивной постановкой на учёт! Надеюсь приток инородцев прекратится
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