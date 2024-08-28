🌊 Ялтинские пляжи снова открыты для купания: шторм стих Температура морской воды чуть выше +26 градусов, рассказала глава администрации Янина Павленко.
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🌊 Ялтинские пляжи снова открыты для купания: шторм стих Температура морской воды чуть выше +26 градусов, рассказала глава администрации Янина Павленко.