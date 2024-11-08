Смолянин будет осужден за кражу двух тонн рельсов

Мужчина решил "прикарманить" полотно на перегоне станций Валутино и Сошно. Дознаватели ЛО МВД России на станции Смоленск выяснили, что 29-летний ранее судимый мужчина проезжал мимо железнодорожной ветки на собственном автомобиле и обратил внимание на демонтированные куски рельс на неиспользующемся участке пути.
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