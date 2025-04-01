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Новые фотодиоды улучшат работу томографов и систем досмотра

Новые фотодиоды улучшат работу томографов и систем досмотра

Сотрудники НИТУ МИСИС и Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН получили перовскитные фотодиоды на тонких пленках с более высокой скоростью срабатывания и диапазоном обнаружения света.

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