Новые фотодиоды улучшат работу томографов и систем досмотра

Сотрудники НИТУ МИСИС и Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН получили перовскитные фотодиоды на тонких пленках с более высокой скоростью срабатывания и диапазоном обнаружения света.
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