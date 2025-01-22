Дерматолог Шухман дала рекомендации по зимнему уходу за кожей лица и рук

В холодное время года кожа становится более уязвимой и требует особого ухода. Морозы и сухой воздух могут привести к шелушению, появлению трещин и морщин, рассказала РИАМО врач-дерматолог и косметолог Елизавета Шухман.
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