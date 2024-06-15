Коллективный Запад и швейцарский фольклор Как известно, в июне 2024 года в Швейцарии должна состоятся антироссийская конференция по Украине, организатором которой выступила президент принимающей страны Виола Амхерд.
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