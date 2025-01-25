Жена президента США Меланья Трамп планирует полностью изменить стиль своего пребывания в Белом доме во время второго срока ее мужа Дональда Трампа, пишет британский таблоид Daily Mail.
Меланью Трамп уличили в тайном замысле
Комментарии
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Eduard
Заняться Обаме нечем уже и его шалаве?
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11 час.
Eduard
Передавая преступно оружие Украине в США скандалят о цвете обоев в Белом доме! Этот их идиотизм достал всех!
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11 час.
Eduard
Пускай всё тамзакрасит черным цветом!
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11 час.
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