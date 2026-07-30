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Специалист по внедрению ИИ Одинова: ответы нейросетей нужно проверять

Специалист по внедрению ИИ Одинова: ответы нейросетей нужно проверять

Эксперт по внедрению генеративного ИИ в работу и бизнес-процессы Марина Одинова предупредила, что при решениях в сфере здоровья, права, инвестиций, налогов и безопасности нельзя использовать ответ нейросети как единственное основание.

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