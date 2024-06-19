Канада призвала своих граждан покинуть Иран после решения по КСИР

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли призвала граждан страны в ближайшее время покинуть Иран в связи с решением канадских властей внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в перечень террористических организаций.
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