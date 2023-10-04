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МОК не допустит российских спортсменов до юношеской Олимпиады-2024

МОК не допустит российских спортсменов до юношеской Олимпиады-2024

Спортсмены в нейтральном статусе не появятся на Играх.фото: wikipedia.org/Gzzz/CC BY-SA 4.0--> Российские спортсмены не смогут участвовать в юношеских Олимпийских играх 2024 года в Южной Корее, заявила пресс-служба МОК.

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