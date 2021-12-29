Odnaminyta

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Тест на внимательность: найдите за одну минуту 5 слов отличных от слова “Стог”

Тест на внимательность: найдите за одну минуту 5 слов отличных от слова “Стог”

Все больше людей смотрят тесты где нужно найти отличные от других слова. Они привлекают внимание не только людей в возрасте, которые быстро справляются с заданием, но и молодое поколение, которым нужно немного больше времени для решения задачи.

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