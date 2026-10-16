Погрешность основного инструмента составила 63 нанометра — в тысячу раз тоньше волоса Команда космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope завершила калибровку основного инструмента и тонкую настройку фокуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым