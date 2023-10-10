В Чудове бывший бухгалтер общества охотников и рыболовов идёт под суд за присвоение денег

Прокуратура Чудовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера Чудовской районной организации "Чудовское районное общество охотников и рыболовов".
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