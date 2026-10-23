Численность снежных барсов в России увеличилась до 94 особей по итогам учёта за 2025 год. Об этом сообщил председатель попечительского совета межрегиональной ассоциации «Ирбис» Али Узденов.
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