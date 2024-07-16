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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Божественная литургия в Неделю 3-ю по Пятидесятнице и день празднования Собора Белорусских святых состоялась в Николо-Софийск...

Божественная литургия в Неделю 3-ю по Пятидесятнице и день празднования Собора Белорусских святых состоялась в Николо-Софийск...

Божественная литургия в Неделю 3-ю по Пятидесятнице и день празднования Собора Белорусских святых состоялась в Николо-Софийском храме14 июля 2024 года, в Неделю 3-ю по Пятидесятнице, день празднования Собора Белорусских святых и 40-летнюю годовщину со дня установления этой даты, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил Бо .

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