Из комментариев к недавней истории с похоронами в Горячем Ключе "вагнеровцев", которые никак согласовать не могли, а потом всё-таки согласовали, обратило на себя внимание и запомнилось горячее, искреннее и в высшей мере квалифицированное адвокатирование мэра с отсылкой к губернатору, который этот вопрос, исходя из предоставленной комментаторами информации, изначально замкнул на себя, отчего он намертво и встал, а как только он лично отмашку дал, или там, получил откуда-то из эмпиреев высочайшее указание, либо намёк на него, так всё сразу и закрутилось.