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В Мангистауском районе реализуют проекты по благоустройству Косбулак-1 и Косбулак-2

В Мангистауском районе реализуют проекты по благоустройству Косбулак-1 и Косбулак-2

В микрорайонах Косбулак-1 и Косбулак-2 Мангистауского района реализуется ряд проектов по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры, передает inAktau.

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