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Премьер Грузии указал на связь между покушениями на Фицо и Трампа

Премьер Грузии указал на связь между покушениями на Фицо и Трампа

Покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили готовили те же силы, что пытались убить премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа.

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