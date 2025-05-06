Врачи, дворники и продавцы в апреле стали самыми дефицитными профессиями в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.
Врачи, дворники и продавцы вошли в топ-3 наиболее дефицитных профессий в РФ
Комментарии
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Evgeni Velesik
А чтобы не было дефицита дворников, преобразуйте УК (Управляющая компания) в Единую систему городских сетей под руководством мэрии!
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13 час.
EV
Evgeni Velesik
Ещё добавлю: Попробуйте ужесточить Закон "Тунеядстве" или как он именуется "О предупреждении социального иждивенчества" от 2015 года, где внести уголовную ответственность! Там пусть поработают! Особенно "клавишники" и это не музыканты!
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13 час.
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