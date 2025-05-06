Врачи, дворники и продавцы вошли в топ-3 наиболее дефицитных профессий в РФ

А чтобы не было дефицита дворников, преобразуйте УК (Управляющая компания) в Единую систему городских сетей под руководством мэрии!

EV

Evgeni Velesik

Ещё добавлю: Попробуйте ужесточить Закон "Тунеядстве" или как он именуется "О предупреждении социального иждивенчества" от 2015 года, где внести уголовную ответственность! Там пусть поработают! Особенно "клавишники" и это не музыканты!