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Врачи, дворники и продавцы вошли в топ-3 наиболее дефицитных профессий в РФ

Врачи, дворники и продавцы вошли в топ-3 наиболее дефицитных профессий в РФ

Врачи, дворники и продавцы в апреле стали самыми дефицитными профессиями в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.

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Комментарии
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Evgeni Velesik
А чтобы не было дефицита дворников, преобразуйте УК (Управляющая компания) в Единую систему городских сетей под руководством мэрии!
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13 час.
EV
Evgeni Velesik
Ещё добавлю: Попробуйте ужесточить Закон &quot;Тунеядстве&quot; или как он именуется &quot;О предупреждении социального иждивенчества&quot; от 2015 года, где внести уголовную ответственность! Там пусть поработают! Особенно &quot;клавишники&quot; и это не музыканты!
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13 час.
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