Учёные создали модель обучения: вот как мы учимся в краткосрочной и долгосрочной перспективе

Обучение происходит с разной скоростью на разных этапах. Чтобы это лучше понять, исследователи Минчжэнь Лу, Тайлер Маргетис и Вики Чуцяо Ян создали «симулятор обучения», то есть математическую модель, которая бы описывала как долгий путь к мастерству, так и ежедневные усилия.