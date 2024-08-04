Мужчина, женщина и девятимесячный ребенок пропали в Новосибирске

Волонтеры распространили ориентировку на трех человек, пропавших в Новосибирске еще 2 августа. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» распространили ориентировку на пару и ребенка, пропавших в Заельцовском районе Новосибирска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии