Мужчина, женщина и девятимесячный ребенок пропали в Новосибирске

Волонтеры распространили ориентировку на трех человек, пропавших в Новосибирске еще 2 августа. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» распространили ориентировку на пару и ребенка, пропавших в Заельцовском районе Новосибирска.