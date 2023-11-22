ТМХ отремонтировал шесть вагонов для Самарского метрополитена

Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») провел работы в рамках выигранного предприятием конкурса на капитально-восстановительный ремонт вагонов Самарского метрополитена с продлением срока их службы.
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