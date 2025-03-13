НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    это к просьбе  -быть гуманнее!!Есть погибшая: ВС...
  • Иосиф Калинин
    Это к вопросу о "перемирии"....Есть погибшая: ВС...
  • Сергей Бессонов
    "Посольство РФ заявило, что вердикт финского суда по делу Тордена вызывает возмущение".  Одного возмущения мало, непл...Посольство РФ зая...

Захарова назвала выступление Подоляка на русском языке «гнилым лицемерием»

Захарова назвала выступление Подоляка на русском языке «гнилым лицемерием»

Советник офиса Зеленского раннее негативно охарактеризовал Россию Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк проявил лицемерие, когда негативно охарактеризовал Россию на русском языке в контексте продолжающегося на Украине кризиса, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх