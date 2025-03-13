Советник офиса Зеленского раннее негативно охарактеризовал Россию Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк проявил лицемерие, когда негативно охарактеризовал Россию на русском языке в контексте продолжающегося на Украине кризиса, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
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