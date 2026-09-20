📥По состоянию на 10 часов 20 сентября явка избирателей в Волгоградской области на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва составила 53,29% Свой гражданский долг пришли сегодня выполнить Зубрев Иван Иванович -председатель районного отделения ветеранов Афганистана, участник Афганской войны, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС на участке 2808, а также почётный житель Черкесовского поселения (УИК2835).
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