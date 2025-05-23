Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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За что Володин призвал коммунистов покаяться. «Это вы осудили Сталина!»

За что Володин призвал коммунистов покаяться. «Это вы осудили Сталина!»

Володин призвал КПРФ покаяться за переименования Сталинграда в Волгоград Представителям КПРФ, требующим переименовать Волгоград в Сталинград, следует признать, что город утратил это имя во времена СССР, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Nik Nik
Член КПСС с 1985 года обвинил КПРФ, партию созданную в 1993 году в том что произошло в 1961 году
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