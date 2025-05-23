За что Володин призвал коммунистов покаяться. «Это вы осудили Сталина!»

Володин призвал КПРФ покаяться за переименования Сталинграда в Волгоград Представителям КПРФ, требующим переименовать Волгоград в Сталинград, следует признать, что город утратил это имя во времена СССР, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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