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"Сохраняем надежду": Рубио рассказал об усилиях Трампа по украинскому урегулированию

"Сохраняем надежду": Рубио рассказал об усилиях Трампа по украинскому урегулированию

Администрация США сохраняет надежду на урегулирование украинского конфликта, процесс идёт тяжело. Об этом 22 сентября заявил телеканалу Fox News глава Госдепа США Марко Рубио .

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