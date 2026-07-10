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Сафонов о своей суперспособности: на каждом стадионе я нахожу свою жену

Сафонов о своей суперспособности: на каждом стадионе я нахожу свою жену

Голкипер французского "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвей Сафонов в новом выпуске "Шоу Воли" рассказал, что на каждом матче способен найти глазами свою жену Марину на трибунах среди десятков тысяч болельщиков.

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