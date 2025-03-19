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Кирилл Дмитриев: Миру нужны миротворцы, а не Борис Джонсон с миллионом долларов

Кирилл Дмитриев: Миру нужны миротворцы, а не Борис Джонсон с миллионом долларов

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев осудил Бориса Джонсона за срыв мирных переговоров между Москвой и Киевом, напомнив о его запросе в $1 млн за интервью.

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