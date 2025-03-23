Задымление произошло на шестом этаже Детской республиканской больницы

О происшествии в своем телеграм-канале рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. Накануне, 22 марта, по схеме оповещения министр получил сигнал о задымлении в Детской республиканской больнице на шестом этаже.
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