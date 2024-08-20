Дым от лесных пожаров окутал свыше 50 населенных пунктов в Якутии

В республике борются с порядка 70 очагами возгоранияЗадымленность наблюдается на территории Алданского, Верхоянского, Мирнинского, Томпонского, Олекминского, Сунтарского, Намского, Мегино-Кангаласского районов и в Якутске.
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