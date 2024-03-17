Интересная жизнь с Vera Star Казахстан уже этой весной столкнется с засухой из-за аналогичного явления в Киргизии и Узбекистане.
На Казахстан надвигается катастрофа. Вновь звучат требования к России об оказании помощи своими ресурсами
Комментарии
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Лариса Галахова
Казахстанцы очищайте и углубляйте русла рек, опресняйте соленую воду, запасайтесь талой водой. В Казахстане воды пресной достаточно, не достаточно желания и трудолюбия для этого. А местным баям нужно только набивать карманы ничего не делая для решения этой проблемы
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3 час.
Валерий Мязин
Такой Казахстан России не нужен.Уничтожат нацизм и русофобию,и лишние кресла выкинут, вот тогда можно и подумать о помощи только не бесплатной,хватит кормить дармоедов.
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3 час.
А
Александр
Они теперь во все стороны протягивают руки. Многовекторность. Сами только орать и хулиганить способны. Отвалили им с дуру. Да еще и упрекают.
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2 час.
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