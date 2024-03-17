На Казахстан надвигается катастрофа. Вновь звучат требования к России об оказании помощи своими ресурсами

Лариса Галахова Казахстанцы очищайте и углубляйте русла рек, опресняйте соленую воду, запасайтесь талой водой. В Казахстане воды пресной достаточно, не достаточно желания и трудолюбия для этого. А местным баям нужно только набивать карманы ничего не делая для решения этой проблемы

Валерий Мязин Такой Казахстан России не нужен.Уничтожат нацизм и русофобию,и лишние кресла выкинут, вот тогда можно и подумать о помощи только не бесплатной,хватит кормить дармоедов.