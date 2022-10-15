В центре Челябинска на двух участках перенастроят светофоры и введут запрет на повороты

В мэрии Челябинска напомнили, что за выходные, 15 и 16 октября, на проблемных участках на улице Труда от Северо-Крымской до Энгельса и улицы Труда от ТРК "Родник" до улицы Энгельса и на улице Энгельса от Труда до Ленина изменится схема движения.