НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

83 подписчика

The Atlantic Council*: Соглашение по ядерной энергетике с Саудовской Аравией соответствует интересам США

The Atlantic Council*: Соглашение по ядерной энергетике с Саудовской Аравией соответствует интересам США

Атлантический совет* (нежелателен в РФ) опросил экспертов по соглашению 123, названному в честь раздела 123 закона США об атомной энергии, которое позволяет Вашингтону передавать Эр-Рияду гражданские ядерные материалы, технологии и оборудование.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии