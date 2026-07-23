The Atlantic Council*: Соглашение по ядерной энергетике с Саудовской Аравией соответствует интересам США

Атлантический совет* (нежелателен в РФ) опросил экспертов по соглашению 123, названному в честь раздела 123 закона США об атомной энергии, которое позволяет Вашингтону передавать Эр-Рияду гражданские ядерные материалы, технологии и оборудование.
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