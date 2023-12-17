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Алаба получил разрыв крестообразной связки левого колена. Игроку «Реала» предстоит операция

Алаба получил разрыв крестообразной связки левого колена. Игроку «Реала» предстоит операция

Защитник мадридского клуба получил повреждение в матче Ла Лиги против «Вильярреала» (4:1). В первом тайме Давид Алаба почувствовал острую боль в колене после единоборства в центре поля и не смог продолжить игру.

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