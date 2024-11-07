В Калининградский залив выпустили 157 тыс. штук молоди угря

Выпуск подрощенной молоди угря в Калининградский залив Балтийского моря, в количестве 157 тыс. штук проконтролировала комиссия Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства, сообщает пресс-служба ведомства 7 ноября в соцсети «ВКонтакте».
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