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Царьград

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Генетик Андрей Девяткин объяснил, как ДНК выявляет предков

Генетик Андрей Девяткин объяснил, как ДНК выявляет предков

Генетик Андрей Девяткин рассказал о возможности отслеживания предков через ДНК до десяти поколений. Канадская журналистка Кристина Хагер провела эксперимент с ДНК-тестами для животных, отправив свои образцы, и получила неожиданные результаты.

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