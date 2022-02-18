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В ЛНР заявили еще о двух минометных обстрелах со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили еще о двух минометных обстрелах со стороны украинских силовиков

В представительстве самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров.

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