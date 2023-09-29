Мурашко: В России были сложности с наличием менее 10 лекарств

Ситуация с препаратами в стране в целом стабильная, заявил министр здравоохраненияМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация в стране с обеспечением лекарствами в целом стабильная.
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