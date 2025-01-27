Шоу «Барбоскины цирк» развеселит детей в Тульской области

«Барбоскины цирк» — интерактивное игровое шоу ростовых кукол по мотивами знаменитого мультфильма. Юные жители Тульской области станут частью веселой и увлекательной история о том, как Барбоскины решили организовать свой собственный цирк и увидят, что из этого получилось.