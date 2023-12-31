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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Детройт» прервал серию из 28 поражений домашней победой над «Торонто»

«Пистонс» завершили свою рекордную серию поражений, составившую 28 матчей, победой над «Торонто» со счетом 129:127 в субботу.

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